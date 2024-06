Pablo do Arrocha anuncia mudança drástica na carreira: 'Chega'

O cantor Pablo, conhecido também como Pablo do Arrocha, fez um anuncio que chocou seus fãs nesta terça-feira, 4. O artista usou suas redes sociais para revelar que irá "parar com a sofrência", sua marca registrada na música.

"Tô passando aqui para fazer um comunicado. Já era uma situação que eu tenho pensado há algum tempo e agora por esses dias, conversando com a minha mulher, com a minha equipe, eu decidi que vou parar com a sofrência. Pelo menos até esse momento, é o que penso em fazer", disse ele.

Apesar do anúncio, o cantor não deu mais detalhes de como a mudança irá acontecer. O também aproveitou o momento para agradecer o apoio dos fãs: "Eu quero agradecer a todos os meus fãs, acho que é uma obrigação minha vir aqui dar uma satisfação a vocês sobre essa decisão que eu tomei. Brigada aos meus parceiros, os meus amigos, a minha equipe, a todos que me apoiam. Espero que vocês entendam. Pra mim, chega de sofrência".

Muitos seguidores de Pablo se manifestaram nos comentários, inconformados com a notícia: "Não aceito", disse um. "Nem brinca com isso", escreveu outro. "Pode voltar atrás com isso aí", reagiu um terceiro.

Outros ainda suspeitaram do vídeo ser uma campanha publicitária ou então uma brincadeira: "O golpe tá aí", disse um. "O marketing vai vir pesado aí", falou outro.