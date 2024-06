Na reta final da gravidez, Bia Miranda revela que perdeu tampão mucoso

Está chegando a hora! Kaleb, primeiro filho de Bia Miranda, pode vir ao mundo a qualquer momento. Nesta terça-feira, dia 4, a influenciadora digital contou que começou a sentir cólicas de treinamento.

Depois de mostrar algumas imagens do ultrassom do bebê, nos Stories do Instagram Bia explicou que está com 39 semanas, na reta final da gestação de seu primeiro filho, mas que não estava sentindo dores. No entanto, ao ir ao médico e fazer o exame de toque, além de passar a sentir cólicas, também perdeu o tampão mucoso.

Na rede social, ela escreveu:

O tampão saiu.

O baby é fruto do relacionamento de Bia com o DJ Buarque.