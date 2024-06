Letícia Cazarré revela que Maria Guilhermina sofreu nova intercorrência e faz reflexão

Pequena lutadora! Maria Guilhermina, fruto do relacionamento de Juliano e Letícia Cazarré, foi diagnosticada com uma cardiopatia rara chamada de Anomalia de Ebstein desde o seu nascimento, em junho de 2022. Logo que veio ao mundo, a pequena precisou ficar no hospital e passar por diversos procedimentos.

Na última segunda-feira, dia 3, Letícia usou as redes sociais para contar que a filha havia sofrido uma nova intercorrência e havia a possibilidade de precisar ir ao hospital caso não estabilizasse. Diante disso, pediu que os seguidores orassem pela pequena:

Conto com as orações desse Brasilzão de Deus, que adotou a Guilhermina de coração. Enquanto isso, eu não posso deixar de me preocupar, ansiar por respostas que talvez nunca cheguem e de me recolher interiormente. Nessa montanha-russa que é ser mãe de uma criança com diversas complicações de saúde, nunca a minha mente está descansando, nem meu coração, relaxado. Vivo em alerta e fazendo o possível para não errar.

A esposa de Juliano ainda escreveu:

Conto com a providência divina, com os santos anjos da guarda, mas sei por experiência própria que, muitas vezes, o sofrimento é inevitável. Vejo a pequena Guilhermina, que suporta sofrimentos constantes e sofro com ela e por ela. Não costumo perguntar por quê. Mas sempre me questiono até quando? Mas não cabe a nós saber... Cabe apenas aceitar e amar. Amar e sacrificar. Amar e rezar. Amar e sofrer. Eu sei que um dia ela vai receber a recompensa por todos esses sacrifícios. Se na casa do Pai há muitas moradas, a minha Maria Guilhermina vai ocupar uma das mais elevadas e bonitas.

A mãe de Maria Guilhermina também aproveitou para agradecer as técnicas de enfermagem que cuidam da menininha:

Graças a Deus todas as nossas técnicas têm sido muito amorosas com ela. Eu preciso estar muito tempo com o Estêvão e, atentas a isso, elas cuidam e dão muito amor e carinho porque sabem que ela precisa e merece!

Para o alívio dos seguidores, Letícia depois contou que a filha havia estabilizado.