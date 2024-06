BoJ ajustará política de novo se inflação no Japão avançar em linha com projeções, diz Ueda

O presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, reiterou nesta terça-feira (4) que o BC japonês poderá fazer novos ajustes em sua política monetária se a inflação avançar em linha com as projeções. "Se houver mudanças na perspectiva econômica e de preços ou em riscos que a cercam, isso pode ser motivo para ajustar as taxas de juros", disse Ueda a uma comissão parlamentar. O BoJ revisa sua política monetária nos dias 13 e 14 de junho. Em março, a instituição elevou seu juro básico pela primeira vez em 17 anos. Fonte: Dow Jones Newswires.