Mano Brown se apresenta em Diadema nesta quinta

A Fábrica de Cultura Diadema recebe nesta quinta-feira (6) o rapper Mano Brown, do grupo Racionais MC’s, em evento especial sobre hip hop. A programação começa às 16h e vai até às 21h30. Também participarão da agenda os rappers Negredo, Ayra Kopém, voz indígena do povo Dofurêm Guaianá e criada em Diadema, e Winnit, figura em ascensão no cenário do freestyle, sendo o primeiro homem trans em uma liga internacional de freestyle. O mestre de cerimônia será O.H.D.U, um dos homens por trás da Batalha da Central de Diadema.

No domingo (30), a Fábrica de Cultura ocupa a Praça da Moça, no centro de Diadema, com uma Festa de São João. Das 14h às 20h, o público poderá se divertir com desfile dos bonecões, quadrilha, comidas típicas e apresentações musicais do grupo de forró Mulengo Dengo e do Peleja de Jah, que reúne músicos de Diadema com a proposta de trazer versões musicais de vários artistas consagrados brasileiros.

FESTIVIDADES

O mês de junho será animado nas Fábricas de Cultura – Programa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, gerenciado pela Poiesis. As unidades localizadas nas zonas Norte e Sul da cidade e em Diadema celebram o São João com shows e espetáculos, além da Mostra de Processos, evento semestral que reúne trabalhos criados pelos aprendizes do programa. Toda programação está disponível no site (https://www.fabricasdecultura.org.br/programacao-cultural/).