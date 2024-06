Sabrina Carpenter anuncia lançamento de Short n' Sweet, seu novo álbum

Emergência do pop! A cantora Sabrina Carpenter anunciou nesta segunda-feira, dia 3, seu novo álbum intitulado Short n' Sweet e que será lançado no dia 23 de agosto, bem no auge do verão do hemisfério norte. Este é o sexto álbum de estúdio de Ipanema Brina, que fez enorme sucesso ao abrir a turnê The Eras Tour de Taylor Swift, em 2023.

Muito aclamada pelo single Espresso, Sabrina mimou os fãs ao anunciar em uma publicação no Instagram seu próximo trabalho. Eles já estavam apostando que logo mais ou logo menos a cantora faria algum anúncio sobre o lançamento de algum álbum ou EP - e acertaram! Ela ainda abriu seu coração na legenda ao falar que é um projeto que significa muito para ela:

Este projeto é muito especial para mim e espero que também seja para vocês.

Acha que parou por aí? Ela ainda atiçou os fãs ao prometer uma surpresinha para a próxima quinta-feira, dia 6:

Também tenho uma surpresa para vocês na quinta-feira à noite, fiquem atentos!

Carpenter foi elogiada por ninguém mais, ninguém menos, que Adele. Sabrina não escondeu sua felicidade ao saber que a cantora britânica não consegue tirar sua música, Espresso, da cabeça.