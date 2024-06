Mateus Verdelho revela nome do terceiro filho com Shantal

Mateus Verdelho não aguentou a ansiedade e entregou o nome do terceiro filho com Shantal. Neste domingo, dia 2, ele usou as redes sociais para anunciar que a criança se chama Giuseppe.

O menino nasceu no último sábado, dia 1, mas Shantal havia anunciado que não se sentia à vontade mostrando o rosto do filho.

Temos um meninão aqui. A gente ainda não tá pronto para mostrar a carinha dele. Por quê? Não sei. Pode ser que mais tarde a gente poste, amanhã, mas a gente não estava sentindo.

Além de Giuseppe, Mateus e Shantal são pais de Filippo, de cinco anos de idade, e Domenica, de dois anos.