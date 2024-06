Jennifer Garner não quer ter que juntar os cacos do ex-marido, Ben Affleck, caso ele termine com Jennifer Lopez

Jennifer Garner seria a principal interessada pela manutenção do casamento de seu ex-marido, Ben Affleck, com Jennifer Lopez. De acordo com site NewsNation, uma fonte próxima ao trio teria afirmado que a ex-esposa do astro está torcendo para que eles se acertem e sigam casados. Isso, pois, a avaliação da atriz é que um divórcio seria prejudicial a ela.

Todos nós sabemos, caso o Ben caia do vagão, quem teria que juntar os cacos dele seria ela [Garner], é o que sempre acontece, diz o contato do veículo.

Para quem não sabe, Garner foi casada com o ex-intérprete do Batman entre 2005 e 2018, período no qual tiveram Violet, de 18 anos de idade, Seraphina, de 15 anos, e Samuel, de 12. Atualmente, a famosa está em um romance com o empresário Jon Miller.

Enquanto isso, Affleck teve um primeiro relacionamento com Jennifer Lopez no início dos anos 2000. Os dois chegaram a ficar noivos, mas acabaram rompendo e retomaram em 2021, trocando alianças em 2022.

Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, os boatos mais recentes envolvendo o casal dão conta que eles estão vivendo em casas separadas em Los Angeles, nos Estados Unidos. Agora, segundo a fonte do NewsNation, Jennifer Garner estaria torcendo pelo casamento do ex.

O apoio não vem apenas pela saúde emocional de seus filhos, mas também porque teme uma possível recaída do Affleck em seus problemas com alcoolismo. O contato do veículo norte-americano também comentou sobre outros relatos recentes.

Uma fonte da revista People disse, recentemente, que a atriz valoriza o estilo de vida saudável imposto por Lopez ao ator:

Ela [Garner] gosta que a JLo tenha um estilo de vida saudável e apoie a sobriedade do Ben. A Jen quer exatamente isso para o Ben.