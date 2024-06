Duh Marinho abre o coração sobre trabalhar com Preta Gil: - Uma liberdade inspiradora

O trabalho de quase uma vida. Duh Marinho, que já trabalhou para o Furacão 2000, conversou sobre o projeto. O cantor começou a pensar no álbum e criou músicas para A História do Mlk Sinistro há quase uma década.

- Na verdade, demorei a vida toda para fazer ele, mas o tempo de produção e gravação foram dois anos. Algumas músicas que estão nele eu escrevi há mais de dez anos. Mas poder vê-las nesse formato com banda é a transformação que mais me fascina. Era meu sonho fazer música orgânica tocada por uma banda.

O artista relembrou toda as experiências que o ajudaram a moldar sua carreira. Antes mesmo de apostar em sua carreira solo, Duh já foi MC da Furacão 2000 e DJ do Bloco da Preta.

- Tenho pleno entendimento que todo processo foi fundamental para construir o que eu sou hoje. A Furacão 2000 me trouxe a consciência do que eu queria e do que eu não queria para mim nessa jornada. Já o Bloco da Preta me trouxe a paixão por shows de banda. E, assim, tracei meu rumo.

Mesmo tendo uma boa relação com Preta Gil, o cantor relembrou como acabou saindo do grupo que trabalhava com ela:

- Uma vez dei umas pizzas do camarim da banda para o pessoal do fã clube, que estavam morrendo de fome. A equipe queria me matar! Então eu pedi demissão. E, foi assim, que parei de cantar no bloco.

Apesar de ter saído de forma cômica, a boa relação se manteve. Por isso, Marinho convidou a cantora para uma das músicas do álbum.

- Sempre achei a Preta magnífica, uma força, uma liberdade inspiradora. Uma amiga minha chamada Thayla sempre postava foto com ela e, um dia, perguntei como a conhecia. Ela me disse que estava começando a fazer shows e me convidou para um. Fui então na The Week, em São Paulo, no primeiro show dela lá. No fim do show fui ao camarim e me apresentei como MC da Furacão 2000. No dia seguinte, a Preta me adicionou no Orkut e nunca mais desgrudamos!

Para o futuro, Duh já começou a pensar em como será seu show e também quais são os artistas que mais se inspira. Quem sabe ele não grava um novo som com seu ídolo?

- Djavan! O som dele me preenche de uma forma que eu me sinto completo enquanto artista. Seria o auge do auge. Meu projeto principal de carreira é não parar de me expressar. E meu próximo passo é o show do álbum. Sinto que nasci para fazer show. É o sonho que eu ainda não realizei mas sigo trabalhando para realizar!