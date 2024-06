Ben Affleck pede que Jennifer Lopez repense carreira e bate de frente com staff da cantora por projetos medíocres

Eita! Segundo informações do jornal The Sun, Ben Affleck teria entrado em conflito com o staff de Jennifer Lopez. O ator teria afirmado que a esposa precisa repensar a carreira. A informação vem atrelada a uma série de notícias recentes sobre os dois, indo de uma crise no casamento até o cancelamento da turnê da cantora.

A fonte ouvida pelo veículo diz que Affleck já estaria entrando em conflito com integrantes do time de JLo há tempos.

[Ben] só quer o que é melhor para ela e sente que a mulher está fazendo muitos projetos medíocres ecercada por pessoas que muitas vezes também tomam decisões por ela. Jen também costuma fazer 50 coisas ao mesmo tempo, começou.

Ele não está trabalhando tanto por escolha própria e ela está trabalhando demais - então as prioridades deles são diferentes, mesmo que ela tenha sim se dedicado ao casamento e aos filhos, ela está também muito atarefada, contou o insider.

Além dos preparativos para turnê cancelada, Jennifer Lopez se envolveu em uma série de projetos recentes que tiveram má recepção. Entre ele, o filme Atlas, detonado pela crítica, além do biográfico This is Me... Now, com disco, filme e documentário, O último ainda teve uma participação controversa do próprio marido, que não teria ficado contente da exposição de detalhes da volta dos dois como casal.

Para quem não sabe, o casal hollywoodiano começou a se envolver no início dos anos 2000, onde chegaram a ficar noivos, mas acabaram rompendo. Retomando em 2021, trocaram alianças depois de 20 anos em julho de 2022.

Sobre o cancelamento da turnê de Jennifer Lopez, a famosa explicou em comunicado que teria o objetivo de tirar uma folga para ficar com os filhos, familiares e amigos próximos. A leitura dos fãs, claro, é que o motivo seja uma tentativa de salvar o seu casamento com Ben Affleck.

Estou completamente triste e arrasada por ter decepcionado vocês. Por favor, saibam que eu não faria isso se não achasse que era absolutamente necessário. Prometo que vou compensar você e estaremos todos juntos novamente. Eu amo muito todos vocês. Até a próxima vez, disse em mensagem aos fãs.

Vale ainda notar que fontes ligadas ao casal teriam relatado à revista norte-americana US Weekly que os dois estão em conflitos constantes em relação a como gastam suas fortunas. Ainda mais, o veículo afirma que os dois estariam se desentendendo sobre a maneira como criam seus filhos.