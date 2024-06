Ribeirão Pires. Abecedino. Neologismo? Quem nasceu antes de 1945, o que é? No voto, São José...

Lembremos: quem nasceu na região antes de 1939 é são-bernardense; e quem nasceu entre 1939 e 1944, não importa em que parte do atual Grande ABC, pode ser chamado de andreense. Termina a Segunda Guerra e a região vai se dividindo, repartindo, fazendo surgir as atuais sete cidades.

De posse da sua certidão de nascimento, para uma plateia atenta de historiadores no alto da sede do Diário do Grande ABC, Octavio David Filho justificou o porquê do neologismo “abecedino”.

“Nasci no Estado de São Paulo, Município de São Bernardo, Comarca da Capital, Distrito de Ribeirão Pires. São Bernardo virou Santo André. Logo, nascido em 17 de outubro de 1930, eu congrego todas as cidades do Grande ABC”, discursou o ribeirão-pirense.

E acrescentou: “Deveria o Consórcio Intermunicipal fazer uma homenagem a essas pessoas”.

O LADO DIDÁTICO

A fala de Octavio David Filho se torna didática e ajuda a explicar a formação político-administrativa do Grande ABC.

O atual Grande ABC foi, até 80 anos atrás, um único ente, optando, desde 1944, pela divisão estabelecida que hoje obriga ao surgimento de órgãos como o Consórcio por ele citado – numa tentativa nem sempre bem-sucedida de administrar este complexo inchado entre a Capital e o Litoral.

E se outros movimentos autonomistas dessem certo, ao invés de sete o Grande ABC poderia ser formado por oito, nove ou dez municípios, o que embaralharia ainda mais o entendimento e a compreensão da sua história – com mais prefeitos, mais vereadores, mais juízes, mais promotores públicos, mais...

Sem considerar aspectos de política administrativa – como é difícil administrar tantas cidades numa única região! – têm os memorialistas uma tarefa importantíssima ao se proporem a estudar como se deu todas essas subdivisões.

QUAL PADROEIRO

Também como memorialista de Ribeirão Pires, Pedro Manoel Cordeiro lembrou que a figura do plebiscito chegou a ser utilizada até mesmo para definir, pelo voto popular, qual deveria ser o santo padroeiro da cidade – coisas do saudoso Roberto Bottacin, a exemplo de Pedro e Octavio, nascido em Ribeirão Pires.

São José ganhou de Nossa Senhora do Pilar.

E O 22 DE NOVEMBRO?

A exemplo de Mauá – e as demais cidades – Ribeirão Pires também teve a sua sociedade amigos voltada à obtenção da autonomia. Como Mauá, Ribeirão separa-se de Santo André – levando a velha Estação Rio Grande, hoje “da Serra”, que dez anos depois se separaria de Ribeirão. Em todos os casos, repetiu-se a argumentação: Ribeirão Pires estava abandonada como distrito.

O plebiscito pela autonomia foi realizado em 22 de novembro de 1953, data sem maiores referências no Ribeirão Pires de hoje, apesar de importante.

DE “A” A “Z”,

OS AUTONOMISTAS

No saguão de entrada da Biblioteca Olavo Bilac, em Ribeirão Pires, encontramos, numa placa de bronze, os nomes dos autonomistas da cidade:

Abdalla Chiedde, Adib Eid, Alberto Cinquentti, Alfredo Dib, Antonio Teixeira Lima, Archangelo Mano, Arthemio Giachello, Arthur Gonçalves de Souza Jr.

Dorival Hercules Golla.

Francisco Arnoni, Francisco M. Mazzei, Francisco Tocci.

Gildo Giachello.

Irineu de Souza, Ivair de Souza.

João Netto, José Alonso, José Pedro Mendes, José Salero, Juvenal Teixeira de Lima.

Leonardo Meca, Lucas Angelo Arnoni, Luiz Baroni, Luiz Betega.

Manfredo C. Von Glehn, Mario Netto, Miguel Cruz, Moacir Garcês.

Natalino Bertoldo, Nicolino Presti.

Santinho Carnavale, Savério Luiz Schuraccio, Shuji Miasaka.

Wadi Eid, Wagner Moreno.

Zeferino Zampol

Na Assembleia Legislativa, três deputados se destacaram pela causa de Ribeirão Pires: Rogê Ferreira, Pinheiro Júnior e Ariosto Guimarães.

Jovenzinhos à época, Octavio, Pedro e Bottacin não fazem parte da lista de autonomistas.

NO AR

A participação de Ribeirão Pires no encontro dos memorialistas de 19 de abril, logo, logo, estará no site do Diário (www.dgabc.com.br), no Youtube e em outras plataformas.

Crédito das fotos 1 e 2 – André Henriques

Crédito da foto 3 – DGABC-TV

RIBEIRAO PRESENTE. Octavio David Filho e sua certidão de nascimento: como ele, Pedro Manoel Cordeiro também seria ‘abecedino’

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 2 de junho de 1994 – Edição 8715

MANCHETE – Inflação no Grande ABC cai para 40,54%. Queda de 8,63 pontos percentuais, segundo pesquisa do IMES (hoje USCS).

COMÉRCIO – Lojas Americanas concluíam associação com a Wal-Mart, maior rede de varejo do mundo. E a primeira loja era prevista para ser instalada em Santo André.

DESINDUSTRIALIZAÇÃO – As instalações da falida Siderúrgica Coferraz, na Avenida dos Estados, em Santo André, haviam se transformaram em reduto de marginais para treino de tiro ao alvo.

ADEUS – Morria o ex-vereador André Justo Mascotto, aos 69 anos, com obituário redigido pela jovem repórter Vera Magalhães, hoje nome importante do jornalismo nacional.

EM 2 DE JUNHO DE...

1979 – Advogados da Subseção OAB reuniam-se com o secretário da Justiça pela construção de um novo prédio para o Fórum de São Bernardo. Rodolfo Gonzales presidia a OAB local.

Moto Clube ABC iniciava o recolhimento de roupas e agasalhos com vistas ao rigor do inverno que chegava.

HOJE

Festa nazionale della Repubblica Italiana. Comemora o referendo realizado em 2 de junho de 1946 e que marcou a proclamação da República italiana após a Segunda Guerra Mundial e a queda do fascismo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 2 de junho: Guarantã do Norte (MT), Resende Costa (MG) e Tomazina (Paraná).

Santos Marcelino e Pedro

2 de junho

Mártires. Perseguidos e mortos por volta do ano 304.

Ilustração: Franciscanos/Vida Cristã (divulgação)