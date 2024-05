Bandeira Cultural. O bandeirante Manuel Preto. Porque Rua da Balsa. Daqui para a Guerra do Paraguai Estamos na última freguesia.

O que chamamos de Grande São Paulo já foi subdividida em nove freguesias. Uma delas, São Bernardo, abrangia espaço semelhante ao atual Grande ABC. A última das freguesias é a do Ó.

E é do Largo da Matriz Velha da Paróquia Nossa Senhora do Ó que o professor Jorge Cintra Pimentel coordenará neste sábado mais um dos passeios por ele organizados em São Paulo.

Serão 20 paradas por pontos históricos da Freguesia do Ó, com ensinamentos de história, geografia, religiosidade, cotidiano, migração e imigração, transportes e industrialização, habitação, educação e folclore.

O passeio é livre. Sem custos. Aberto a todos os interessados. Memória pura divulgada por um estudioso e abnegado. Uma aula a céu aberto pelo professor Jorge Pimentel Cintra.

PELO CAMINHO

Sigam com o professor Jorge e vocês terão contato com:

1. Um bairro de intensa imigração, com italianos e húngaros. A topografia e a geografia estratégica da colina. A posição da Matriz velha e dos caminhos que daí partiam. Manuel Preto: vida e vicissitudes desse bandeirante. Seu testamento

2. A Ladeira velha, casas, ruas e caminhos remanescentes

3. O acesso à Freguesia. O trem, a fábrica de vidro, a ponte sobre o Tietê, cruzamento com a Rua da Balsa (Avenida Nossa Senhora do Ó).

4. O cemitério na Avenida Itaberaba: estudo de meio, topografia, antiguidade, razão de ser

5. Escola Estadual Padre Manuel da Nóbrega. Estilo arquitetônico e história. A Rua da Bica.

6. Largo da Matriz, Paróquia Nossa Senhora do Ó. O Largo como point. Senhora do Ó: explicação dessa invocação. As festas do Divino. Ponto de partida para a Guerra do Paraguai. Primeiro pouso. Marco comemorativo

OS HÚNGAROS

Na foto, a Freguesia do Ó em 1940, vista a partir do seminário. Autoria: Dom Aurelino Hets. Acervo e anotações: Miroma Amorim, que informa:

Os beneditinos húngaros chegaram ao Brasil em 1939, para evangelizar a grande quantidade de patrícios seus que vieram ao Brasil depois da Primeira Guerra Mundial.

Três monges eram encarregados das missões, em vários bairros onde havia húngaros.

O monge Dom Aurelino Hets, aficionado por fotos, documentou suas andanças pelo Brasil e deixou um acervo muito grande sobre a Freguesia do Ó.

PASSEIOS E BANDEIRA CULTURAL - FREGUESIA DO Ó

Coordenação: professor Jorge Pimentel Cintra.

Data: 1-6-2024 (sábado)

9h30m às 12h

* Ponto de encontro: Largo da Matriz Velha

Crédito da foto 1 – Foto: Dom Aureliano Hets; acervo: Miroma Amorim

PRIMEIRO SELFIE. A Freguesia do Ó em 1939, com antiga caixa d’água e a igreja: nos detalhes, dom Aurelino e sua máquina fotográfica, que provavelmente tenha gravado o primeiro selfie da história do bairro

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 31 de maio de 1994 – Edição 8713

MANCHETE – São Bernardo cancela concorrência para obras no Córrego das Palmeiras.

FUTEBOL – Eugênio Bergamo deixava o comando do Grêmio Mauaense. Tulica era o novo técnico.

HOMENAGEM – Missa de 7º dia por Mafalda Lorenzini Cazella, em São Caetano

NOTA – Dona Mafalda contribuiu com a Memória da cidade, em especial sobre a história dos cinemas locais.

EM 31 DE MAIO DE...

1904 – Comissão de Instrução Pública da Câmara dos Deputados de São Paulo (hoje seria a Alesp) suprimia na Escola Normal as cadeiras de latim, astronomia e mecânica, anatomia, fisiologia e higiene.

O ensino dessas matérias seria reunido em outras cadeiras.

Entre os deputados, votou o representante da região, José Luiz Flaquer.

NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

Festas juninas nos anos 1960. Saudades dos padrinhos Elza e Mário Alfini, que antes dos festejos rezavam o terço e levantavam o mastro em homenagem aos santos.

As casas operárias da Kowarick na Avenida Portugal, em Santo André.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, a partir das 7h da manhã. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

HOJE

Dia Internacional da Aeromoça

Dia do Comissário de Bordo

Dia Mundial do Combate ao Fumo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Rio Grande do Sul, hoje é o aniversário de Campinas do Sul, Feliz, Muçum, Nonoai

Em Minas Gerais: Juiz de Fora, Lamim, Santa Vitória e São Gonçalo do Sapucaí

Em Alagoas, Limoeiro de Anadia e Piaçabuçu

E mais: Afrânio (PE), Irecê (BA), Jataí (GO) e São Paulo de Olivença (AM)

Visitação de Nossa Senhora

31 de maio

Igreja celebra a visitação de Nossa Senhora à sua prima Isabel em Ain-Karin, na Judéia. Isabel se achava grávida e daria à luz São João Batista, o Precursor.

Ilustração: Vatican News