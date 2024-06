Obituário - 1° de junho de 2024

SANTO ANDRÉ

Leni Marinho de Barros, 86. Natural de Capela (AL). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Zelinda Rosa dos Santos Lima, 85. Natural da Barra da Estiva (BA). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iolanda da Silva, 83. Natural de Santa Bárbara d’Oeste (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Pacheco Pereira, 83. Natural de São Bento do Una (SP). Residia na Fazenda da Juta, em São Paulo, Capital. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosa Vettorazzo, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 27. Memorial Planalto.

Severina Joana da Silva, 77. Natural de Altinho (PE). Residia no bairro Capuava, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Tito Martins Miguel, 77. Natural de Gurinhatã (MG). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Maria da Penha Arantes Alves, 74. Natural de Chalé (MG). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Alberto Leivas, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Sueli Teresinha Biz, 70. Natural de Araçatuba (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sueli Marangoni Vicentini, 65. Natural de Santo André. Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Prudência de Fátima Costa de Souza, 62. Natural de Cristais (MG). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Regina dos Santos Silva, 59. Natural de Junqueirópolis (SP). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Crisália Domingues, 59. Natural de Penedo (AL). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Robson José dos Santos, 56. Natural de Volta Redonda (RJ). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Motorista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Madalena da Silva Santos, 51. Natural de Bom Conselho (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Kaio Neres de Souza, 17. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Estudante. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Aparecida Denaglia Marlita, 97. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

José Fernandes de Queiroz, 91. Natural de Ubá (MG). Residia no bairro Nova Jaboticabal, em Jaboticabal (SP). Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Thereza Apparecida Honório de Oliveira, 90. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Santa Rita, em Tatuí (SP). Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Ciro de Oliveira, 75. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério de Vila Euclides.

José Carlos de Rezende, 69. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Márcia da Cruz, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.

Raquel Iromi Nakamura, 45. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Amazonas, em Suzano (SP). Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Helena Rodrigues, 91. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Dirce Martins Campoi, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Antonio Andorini, 83. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Gumercindo Gimenes, 82. Natural de Quintana (SP). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Alice dos Santos Magnusson, 81. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Neusa Muniz Vasques, 74. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Luiz José Filho, 88. Natural de Caruaru (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Osmar Pena, 72. Natural de Santo André. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Francisco Aguiar Neto, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.