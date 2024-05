Ao lado da sociedade

O calendário do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determina que a campanha às prefeituras e Câmaras só estará liberada em 16 de agosto, mas o prazo existe apenas para inglês ver. O lamentável ataque do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), à repórter Camila Pergentino, deste Diário, mostra que já existe gente promovendo, ou protegendo, seus candidatos, mesmo que à margem da lei, enquanto outros buscam exercer seu ofício dentro das regras. Trata-se, portanto, de momento oportuno para que este jornal, diante de cenário onde polarização e desinformação ganham terreno, reafirme seu compromisso inabalável com a independência editorial que o caracteriza há 66 anos.

O Diário está preparado para oferecer uma cobertura justa, equilibrada e imparcial, pautada pela verdade e pelo interesse público. A independência editorial é a pedra angular da atuação e se manifesta na diversidade de opiniões apresentadas, na recusa a pressões externas e na busca incessante por informações precisas e verificadas.Entre os princípios que nortearão o trabalho desta Casa, destacam-se a transparência na apuração dos fatos, a pluralidade de vozes e a resistência a influências políticas e econômicas. Valorização do contraditório e garantia de espaço para diferentes perspectivas serão práticas perseguidas de modo a priorizar o direito do leitor à informação de qualidade.

À medida em que outubro se aproxima, o Diário reforça sua postura crítica em relação aos políticos que almejam representar a sociedade nos poderes Executivo e Legislativo da região. Por isso, o jornal pretende restringir espaço a promessas vagas, forçando postulantes aos cargos públicos a apresentar planos concretos e viáveis para enfrentar os desafios históricos que afetam a comunidade. São necessárias respostas claras e objetivas para problemas como a mobilidade urbana, a saúde pública, a segurança e a educação. Candidatos que tenham propostas detalhadas e compromissos firmes encontrarão aqui uma tribuna para ecoar boas ideias, independentemente de paixões partidárias.