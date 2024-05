Cidade não é sua, sr. prefeito

Alguém precisa falar seriamente com o prefeito de São Caetano. As atitudes de José Auricchio Júnior (PSDB) nos últimos dias ultrapassaram todos os limites do razoável e do aceitável. Inicialmente é preciso informá-lo de que as mulheres merecem respeito. Depois, que jornalistas fazem perguntas. Por fim, que ele não é dono da cidade e, portanto, que não é o responsável por definir quem é bem-vindo ou não no município.

Este senhor, que foi democraticamente eleito para chefiar o Executivo são-caetanense, teve vários de seus feitos – bons ou ruins – noticiados por este Diário. Nos meses que antecedem o fim de seu mandato, entretanto, parece que atravessa um momento de turbulência intelectual, que culminou ontem no desrespeito simultâneo a duas mulheres. Ato contínuo, ele cerceou o trabalho da jornalista Camila Pergentino e ainda impediu que secretária de Saúde, Regina Maura Zetone – uma conceituada médica que teve atuação brilhante durante a pandemia de Covid-19 – pudesse responder ao questionamento que estava sendo formulado pela repórter.

O destempero de Auricchio – que na última semana se referiu a uma vereadora como ‘Tchutchuca’ – parece estar ligado ao pouco tempo que lhe resta como chefe do Executivo, pois no início de 2025 terá de deixar o Palácio da Cerâmica. Espaço que, apesar do nome, abriga o gabinete do prefeito e não os aposentos de um rei. Outra possibilidade é ele estar remoendo por ter perdido quase um ano de seu governo por conta de sérios problemas com a Justiça.

A atitude de Auricchio foi repudiada por instituições como a Abraji (Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo), APJ (Associação Paulista de Jornais) e ANJ (Associação Nacional de Jornais). Entretanto, passou desapercebida pelo deputado estadual que se diz defensor das mulheres e que, por coincidência, é filho de Auricchio e estava no local.

Este Diário possui uma história de 66 anos e não será pelos faniquitos de um quase ex-prefeito que irá virar as costas para São Caetano. Seguirá fazendo o seu trabalho, mostrando problemas e dando voz a quem merece. Como sempre fez.