Charge - 30 de maio de 2024

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), impediu a repórter do Diário Camila Pergentino de participar de entrevista coletiva realizada na manhã de ontem no Espaço Municipal das Telhas, anexo ao Palácio da Cerâmica, sede do Poder Executivo. O tucano interrompeu a pergunta que a profissional fazia para a secretária de Saúde e pré-candidata a vice-prefeita, Regina Maura Zetone (PSD), e não a deixou concluir o questionamento.

“Com todo respeito ético a você, e profissional, o seu veículo não é bem-vindo aqui. Não é respeita…, não é respondido. Sinto muito. Vou pedir gentilmente que você não participe da coletiva. Você pode ficar como ouvinte. Pergunta sua não vai ser respondida. Então vou pedir para você, educadamente, que você fique como ouvinte, agora o seu veículo não vai fazer pergunta aqui. É uma questão do seu veículo com a cidade de São Caetano. Está certo? Então agradeço a participação. Quem é o próximo?”, interveio Auricchio.