Auricchio cria plano para furar fila no trânsito de São Caetano

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), coloca em prática plano projeto de fura-fila no trânsito. Com a troca do parque semafórico da cidade, já em andamento, veículos de serviço passam a contar com TAGs (etiquetas) coladas nos vidros dianteiros que fazem comunicação com ERBs (Estações Rádio Base). As ERBs reprogramam automaticamente os sinais luminosos colocando-os em verde. Assim, veículos prioritários têm passagem livre.

Este Diário teve acesso às regras do contrato e de operacionalização do sistema. No entanto, o documento de 184 páginas não é específico sobre quais veículos poderão utilizar o fura-fila. “Trata-se de veículos de alta prioridade de passagem, ambulâncias, destinados ao socorro de atendimento de caráter urgência, bombeiro ou outros serviços emergenciais como polícia ou ainda transporte de passageiros”, destaca-se o trecho do contrato.

Chama atenção que o processo de avaliação para definir quais veículos da frota municipal terão direito ao uso do sistema “ficará a critério da Administração”, como descrito.

Sem a definição de quais veículos poderão ser considerados ‘prioritários’, abre-se margem para que os automóveis à disposição do prefeito Auricchio, vice, secretários e vereadores, por exemplo, possam constar na lista e ter o benefício da passagem livre pelos semáforos.

Uma indicação de que o plano deve atingir os diferentes níveis da municipalidade está na aplicação das TAGs nos vidros dianteiros. Ocontrato prevê a contratação de 1.200 etiquetas. “Depois de instaladas nos veículos, as TAGS funcionarão como uma identificação de demanda prioritária na via”, traz um trecho do documento de contratação do serviço.

Para exemplificar como o sistema irá funcionar, a seguinte situação pode ser destacada. Quaisquer dos veículos devidamente cadastrados na plataforma digital, assim que se aproximar de um cruzamento, por exemplo, da Avenida Goiás, automaticamente o semáforo à frente, no caso o da Rua Oswaldo Cruz, mudará para cor verde, permitindo a passagem prioritária. Concluída a travessia, o sinal voltará ao seu ciclo normal de operação programado para cada dia da semana e horários específicos.<EM>

“A migração deverá ser imediata, respeitando os tempos de segurança pré-programados nos controladores, de modo a atender a prioridade sem renunciar à segurança do cruzamento”, diz o documento da Prefeitura de São Caetano ao especificar a regras para funcionamento do sistema.

O uso de TAGs para furar fila no trânsito congestionado é alternativa, praticamente ‘invisível’, ante os ilegais highlight (sirenes luminosas) em veículos não emergenciais, que permitem, assim como viaturas, pedir passagem prioritária

SILÊNCIO

A gestão do prefeito José Auricchio Júnior foi procurada para explicar quais critérios serão adotados para definir os veículos ‘prioritários, exceto os de emergência, qual o tamanho da frota, quando o sistema fura-fila entra em operação e o custo da implementação. Até o fechamento desta ediação, no entanto, não houve manifestação.