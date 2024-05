Neta de Elvis Presley desconfia de fraude em leilão de Graceland e vai ao FBI

A icônica mansão e memorial de Elvis Presley, a Graceland, estava sendo leiloada, porém, toda a ação foi impedida de acontecer e a tentativa de venda ainda segue sendo um dos assuntos mais comentados nas redes sociais.

Dessa vez, segundo informações do TMZ, os administradores de Graceland e os representantes de Riley Keough, neta do Rei do Rock, teriam entrado em contato com o FBI, Federal Bureuau of Investigation, a polícia federal dos Estados Unidos, para investigar uma possível fraude na hipoteca da mansão.

A venda da lendária casa de Elvis Presley estaria acontecendo por causa de um suposto empréstimo feito por Lisa Marie Presley, filha única do cantor que morreu em 2023. A herdeira teria emprestado três milhões e 800 mil dólares, pouco mais de 15 milhões de reais, e nunca teria feito o pagamento. Graceland, então, teria sido dada como garantia caso acontecesse algum calote.

O processo para leiloar a mansão foi iniciado pela Naussany Investiments & Private Lending, mas logo foi interrompido, pois a família alega que Lisa Marie nunca assinou o contrato de empréstimo.

- Devido ao acordo não ter sido documentado e ao fato do empréstimo ter sido realizado em outro estado, o processo precisaria ser aberto em múltiplos estados, e a Naussany Investments & Private Lending não irá prosseguir com o caso. Não houve intenção de prejudicar a senhorita Keough por conta da má gestão de recursos de sua mãe, declarou um representante da empresa.