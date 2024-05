Uma pessoa pública, independentemente do cargo que ocupa, precisa saber que há certas palavras e expressões que jamais deveriam ser usadas. Algumas delas não poderiam ser ditas em locais privados, quanto mais em eventos públicos. Atacar uma pessoa por conta de gênero, raça ou cor é um atitude desprezível e completamente incompatível com os dias atuais.

Quando um homem se refere a uma mulher como ‘tchutchuca’, diz que ela ‘gosta de mentir’ e que ‘fala o que não deve’ sobre determinado assunto, ele não está sendo apenas indelicado, ele está praticando violência de gênero. E deve arcar com as consequências de suas palavras, que no caso, nesta terça-feira é retratado por este Diário, foram pronunciadas em momento que ele tinha a posse de um microfone, se encontrava diante de uma plateia, em evento realizado no salão de uma tradicional igreja que é dedicada a uma figura feminina: Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil.

Este senhor tem experiência na política, além de ser médico por formação, acumula posses e reside em bairro nobre. O que torna ainda mais repugnante a forma como se referiu a uma vereadora – seja ela de oposição ou situação. Com todas essas características, deveria ser bem mais esclarecido, até porque comanda a cidade com o melhor IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) do País.

Este indivíduo, que ficou parte do atual mandato longe da Prefeitura, respondendo por denúncias de irregularidades na campanha e que recuperou seus direitos numa reviravolta jurídica que beira o inexplicável, deveria pensar um pouco mais antes de apontar o dedo em qualquer direção ou mesmo de pronunciar vocábulos inadequados.

Neste jornal, que possui 66 anos de história, as mulheres e os homens sempre tiveram voz. Inclusive ele, o senhor prefeito, que como manda os preceitos do bom jornalismo, foi procurado para se manifestar. Mas calou-se, talvez porque não tivesse nada que pudesse dizer para amenizar o discurso preconceituoso e irresponsável que motivou a denúncia da vereadora Bruna Biondi ao Ministério Público.