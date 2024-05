Meghan Markle revela frase de filha com Príncipe Harry que a deixou surpresa: - Eu me vejo em você

Meghan Markle e Príncipe Harry participaram de uma conversa com alunos da Nigéria durante passagem pelo país africano e, segundo informações do Daily Mail, o casal abordou assuntos sobre os seus filhos.

Mas, o que chamou a atenção mesmo, foi uma história revelada pela duquesa durante o evento. Enquanto conversava com um grupo de estudantes, a esposa de Príncipe Harry contou:

- A nossa filha, Lili [Lilibet], ela é muito, muito menor que vocês, pessoal. Ela está para fazer três anos [de idade] e, há algumas semanas, ela olhou para mim e viu o reflexo dela nos meus olhos. Aí ela me disse: Mamãe, eu me vejo em você, disse ao revelar que ficou surpresa com a escolha de palavras da pequena.

Na sequência, ela continuou a explicação e disse que também se enxergava nos jovens dentro da sala de aula:

- Ela falou literalmente, foi uma ênfase diferente nessas palavras. Eu pensei: Sim, eu me vejo em você e você se vê em mim. E eu olho essa sala [repleta de crianças] e também me vejo em vocês.

A pequena Lilibet Diana nasceu no dia 4 de junho de 2021 e é a segunda herdeira do casal. Ela foi batizada em homenagem à bisavó, a Rainha Elizabeth II, e à avó Princesa Diana. Meghan e Harry também são papais do pequeno Archie, de cinco anos de idade.

Com a agenda lotada de compromissos pelo mundo, Príncipe Harry conversou com a People e detalhou alguns planos futuros de seus projetos ao lado da esposa. Sobre a viagem à Nigéria, o duque explicou a importância de fazê-la com Meghan:

- É extremamente importante para nós conhecermos as pessoas diretamente, apoiando nossas causas e ouvindo, buscando trazer soluções, apoio e mudanças positivas.

O segundo herdeiro de Rei Charles III também disse que ele e a esposa estão ansiosos para as próximas viagens para continuarem espalhando suas iniciativas:

- Há uma limitação no que podemos fazer via Zoom, então nós estamos ansiosos para viajar mais, porque nosso trabalho importa. Seja pela Fundação Archewell, Invictus ou qualquer outra causa, sempre haverá razões para nos encontrarmos com as pessoas que estão no centro do nosso trabalho.