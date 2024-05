Hipocrisia e omissão

A jovem Geovanna Viana Lima, 19 anos, engrossou na noite de sexta-feira as lamentáveis estatísticas de vítimas fatais do trânsito no Grande ABC. Atropelada por veículo em alta velocidade enquanto atravessava a Avenida Presidente Kennedy, no Centro de São Caetano, ela não resistiu aos ferimentos e morreu ali mesmo, antes de poder ser socorrida. O outro personagem desta história, Arthur Franklin Moita, dirigia o carro sob efeitos de álcool, de acordo com resultado do teste do bafômetro, e muito possivelmente, segundo testemunhas, participava de um racha. Como se já não bastasse a dor da tragédia, a sociedade são-caetanense é obrigada a digerir a hipocrisia da classe política.

Pode-se imaginar o que sentem os familiares e amigos de Geovanna ao lerem a declaração do deputado estadual Thiago Auricchio (PL), defendendo nas redes sociais o endurecimento das leis de trânsito e a punição dos culpados, como se ele próprio não pudesse colaborar para isso, na qualidade de parlamentar ou de filho do prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB). O silêncio do tucano, por sua vez, também é eloquente. Falar o quê, se exatamente no dia do acidente fatal com a jovem o chefe do Executivo era exposto por gastar R$ 35,7 milhões para que um empresário amigo da família efetuasse a troca de semáforos, como se isso fosse suficiente para reduzir a violência no trânsito da cidade?

É preciso dizer que, embora este episódio tenha ocorrido em São Caetano, moradores de todas as outras seis cidades estão expostos ao mesmo perigo. A imprudência de motoristas e a incompetência dos agentes públicos para coibir abusos se espalham pela região. Enquanto políticos não pararem de, hipócrita e irresponsavelmente, ir às redes sociais lamentar cada tragédia e, no exercício do poder, omitirem-se de suas atribuições, o asfalto do Grande ABC seguirá sendo manchado de sangue. Que a curta existência de Geovanna Viana Lima não tenha sido em vão e sua morte sirva para que as autoridades regionais se conscientizem de que já passou da hora de trabalhar pelo fim das mortes no trânsito!