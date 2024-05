Gracyanne Barbosa relembra rumores de ménage com Adriano Imperador: Surreal

Na noite da última quarta-feira, dia 8, Gracyanne Barbosa participou do primeiro podcast desde o fim de seu casamento com o cantor Belo. A musa fitness conversou com Lucas Guimarães e Camila Loures, apresentadores do PodCats e abriu o coração sobre alguns assuntos polêmicos.

Entre eles, Gracy relembrou quando seu nome foi envolvido em rumores de que teria participado de um ménage, relação sexual entre três pessoas, com seu ex-namorado de Adriano Imperador. Na época, a musa ainda não estava em um relacionamento com Belo, mas já achou os boatos surreais e absurdos:

- É uma coisa muito louca! Adriano é muito nosso amigo, o Belo conhece ele há muitos anos, eu conheço desde que eu dançava no Tchakabum, fazia show nas festas dele. E aí, do nada... Eu vi a notícia, mas achei que fosse outra coisa... É muito surreal. Esse tipo de notícia é ruim, mas a gente riu. Eu não estava com Belo, mas quem estava comigo deu risada, achou absurdo.

Vale lembrar que o próprio ex-jogador de futebol já tinha se pronunciado e negado qualquer relação além de amizade com Barbosa.