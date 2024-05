Fonte revela motivo de Rei Charles III não querer encontrar Príncipe Harry

Príncipe Harry irá visitar Londres, na Inglaterra, durante a semana e, ao que tudo indica, estava buscando a oportunidade de se encontrar com o pai, Rei Charles III. Porém, parece que o monarca não planeja abrir um espacinho em sua agenda para marcar o encontro.

Segundo informações do jornalista Richard Eden, do Daily Mail, o porta-voz de Príncipe Harry revelou que Charles está com a agenda lotada e escolheu não abrir espaço para o filho caçula:

- Em resposta às muitas perguntas e especulações se o Duque irá encontrar-se com o seu pai enquanto ele estiver na Inglaterra essa semana, mas, infelizmente, não será possível pela programação da Vossa Majestade. É de conhecimento que a agenda de compromissos dele está cheia e há outras prioridades no momento, mas eles esperam se encontrar logo.

Por parte de Charles, uma fonte revelou que o rei quer evitar trazer mais drama para sua vida, visto que ele está lutando contra um câncer aos 75 anos de idade.

- Ele [Rei Charles III] não precisa de mais drama em sua vida. Harry e Meghan [Markle] trouxeram a ele, e à toda família, nada além de preocupações nos últimos anos.