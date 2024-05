BC realiza segunda Conferência Anual entre os dias 15 e 17 de maio

O Banco Central irá realizar sua segunda Conferência Anual entre os dias 15 e 17 de maio, na sede da instituição em Brasília. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, participa da abertura do evento no dia 15, às 9 horas (de Brasília).

A Conferência contará com as palestras magnas dos professores Gianluca Violante, da Princeton University, e Xavier Vives, da IESE Business School.

A programação também prevê uma homenagem ao ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni, no dia 17.

Também haverá uma mesa redonda sobre os 30 anos do Plano Real, com a participação dos ex-presidentes do BC Gustavo Franco, Gustavo Loyola, Pedro Malan e Persio Arida, mediados por Campos Neto.