Palavra do Leitor - 9 de maio de 2024

‘Geovane Corrêa renuncia a cargo de vereador pelo PT em Mauá’ (Política, ontem). Com a renúncia nobre do ex-vereador e presidente da Câmara, para preservar a família de possíveis ataques políticos de baixo nível da oposição, e se retirando para se cuidar psicologicamente, Geovane Corrêa mostrou para os seus eleitores a valorização de cada voto recebido nas eleições de 2020. E ainda deu sua vaga para a companheira Cida Maia, que será a única representante feminina na Casa do Povo e, como educadora, trará uma reflexão aos pares: o que o Parlamento deveria fazer para evoluir a qualidade da educação em Mauá. A parlamentar Cida Maia assumiu a suplência no afastamento por 60 dias do vereador na semana do Dia das Mulheres e seus pares, por ser a maioria masculina, não fizeram nenhuma menção desse fato histórico no Parlamento da cidade de Mauá.

Eduardo Furtado

Mauá



Saúde em S.Bernardo – 1

‘Luiz Fernando espera pressão de vereadores sobre Reple em oitiva’ (Política, ontem). É encorajador ver um pré-candidato como o deputado Luiz Fernando demonstrar um compromisso tão forte com a comunidade de São Bernardo. Sua disposição em resolver os problemas na rede municipal de saúde, especialmente após as tragédias ocorridas por negligência, é um sinal positivo de liderança e responsabilidade.

Anderson Lopes Menezes

do Instagram

Saúde em S.Bernardo – 2

A postura firme e determinada do deputado Luiz Fernando em exigir explicações sobre as mortes suspeitas no Hospital da Mulher demonstra seu comprometimento em garantir transparência da gestão pública. Sua atuação incisiva é um alento para os cidadãos de São Bernardo, que clamam por uma administração mais responsável e comprometida com a saúde da população.

Fel Ferreira

do Instagram



Saúde em S.Bernardo – 3

A atitude proativa do deputado Luiz Fernando em exigir explicações sobre os problemas na saúde de São Bernardo mostra que ele está genuinamente preocupado com o bem-estar dos cidadãos. Sua postura transparente e sua determinação em buscar respostas são qualidades essenciais em um líder político.

Jeferson Marques Cavalheiro

do Instagram



Perigo em escola

‘Caixa d’água interditada por vazamento preocupa pais de alunos’ (Setecidades, ontem). Solucionar o problema é melhor que causar uma tragédia. O certo é cancelar as aulas por alguns dias e fazer a manutenção devida nessa caixa. Água é traiçoeira.

Anita Oliveira

do Facebook



Cadê?

Estou sentindo falta do missivista corintiano. O que houve?

Soraia C. Pêra

São Bernardo