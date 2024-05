Câmara dos EUA bloqueia esforço de deputada republicana para destituir presidente da Casa

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos bloqueou nesta quarta-feira, 8, um esforço para remover o presidente da Casa, Mike Johnson, do cargo, após a deputada republicano Marjorie Taylor Greene ter acionado um dispositivo legislativo que previa uma votação sobre o futuro do líder.

Greene reclama da decisão de Johnson de apoiar uma legislação que envia mais recursos para a Ucrânia, em meio aos avanços da Rússia na guerra em andamento. Os democratas já haviam sinalizado que votariam pela manutenção do oposicionista no posto, em retribuição pela aprovação da ajuda a Kiev.

No ano passado, o então presidente da Câmara, Kevin McCarthy, foi destituído após um grupo de correligionários protocolar uma moção para retirá-lo do cargo. A medida foi uma resposta ao acordo que McCarthy costurou com a Casa Branca para evitar a paralisação do governo, que irritou a ala mais à direita do Partido Republicano.