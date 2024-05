Principal arroz importado é o sem casca, diz MDIC; em 2023, foram importados US$ 518 mi

O principal tipo de arroz importado pelo Brasil - sem casca - registrou 1 milhão de tonelada comprada no ano passado - em valores, foram US$ 518 milhões. As informações foram repassadas nesta quarta-feira, 8, pelo coordenador-geral de Estatísticas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Saulo Castro.

Na terça-feira, o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Carlos Fávaro, afirmou que o governo federal preparou uma Medida Provisória (MP) para a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) importar 1 milhão de toneladas de arroz diante das chuvas no Rio Grande do Sul, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

De acordo com o ministro, o arroz importado será pronto para o consumo para evitar impacto ao produtor rural.

Segundo os dados do MDIC, as principais origens do arroz sem casca importado são do Mercosul.

No ano passado, quase 60% veio do Paraguai, 32% foi comprado do Uruguai e 5% foi importado da Argentina.

No Brasil, Minas Gerais foi o maior Estado comprador, seguido pelo Rio Grande do Sul.