Ex-BBB Emily Araújo consegue resgatar tios no Rio Grande do Sul após dois dias sem contato

Boas notícias! Emily Araújo conseguiu um resgate para os tios Marlene e Marivaldo na última terça-feira, dia 7. Os dois estavam abrigados no segundo andar de um prédio comercial em Eldorado do Sul, uma das cidades mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

A campeã do BBB17 compartilhou nos Stories a primeira vez que falou com a dinda - como ela chama a tia - pela primeira vez, ainda por telefone. Sem conseguir segurar o choro, as duas conversam em lágrimas com Marlene pedindo calma da sobrinha.

- Dinda, eu estava desesperada, falou Emily para a tia.

Corrente do bem

Emily além de ter pedido ajuda no resgate de seus tios, está se mostrando muito ativa com as doações para o Rio Grande do Sul. A ex-BBB está arrecadando uma vaquinha onde o dinheiro retornará em suprimentos para mais de 500 pessoas do bairro onde ela nasceu, em Eldorado do Sul.