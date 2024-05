Atriz de One Tree Hill é alvo de críticas após dizer que Taylor Swift está abusando do álcool

A atriz Jana Kramer criticou as atitudes de Taylor Swift após engatar um relacionamento com Travis Kelce, em seu podcast Whine Down. Ela disse que a cantora está abusando do álcool desde que começou a namorar o jogador e que ele está sempre bêbado:

- Para mim, ele está sempre bêbado. Toda vez que vejo um vídeo, ele está sempre bêbado. [...] Eu a vejo bebendo mais agora. Tipo, a companhia que você mantém.

Jana continuou e disse que adormeceu enquanto escutava o novo álbum dela, The Tortured Poets Department, fazendo uma clara provocação aos fãs da cantora.

Além disso, a atriz voltou a disparar críticas a Travis e o chamou de brega e cafona por estar gostando de toda a atenção que vem recebendo desde que começou a namorar a cantora.

Por sua vez, o fandom da loirinha não gostou das críticas e foram às redes sociais para defender o relacionamento deles. A reação veio nos comentários do Instagram, que apontavam algumas atitudes da atriz:

Seus comentários sobre Travis e Taylor foram desnecessários e uma projeção completa. Parece que você não deveria falar sobre o relacionamento de ninguém, disse um internauta.

Os swifities ainda recordaram que Jana já foi casada quatro vezes e apontaram que ela estaria com ciúmes do casal, já que se antigo relacionamento com o jogador de futebol americano Mike Caussin não deu muito certo.

Alguém que está em seu quarto casamento não deveria falar sobre o relacionamento de Taylor e Travis, especialmente julgando-o com base em vídeos curtos em eventos sociais.