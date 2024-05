Sandy anuncia show beneficente para ajudar o Rio Grande do Sul e pausa na carreira

Na última terça-feira, dia 7, Sandy anunciou em suas redes sociais que irá fazer um show beneficente para ajudar as famílias que sofreram com as enchentes do Rio Grande do Sul. A cantora também disse que vai fazer uma pausa indeterminada na carreira, mas tranquilizou os seguidores ao falar que não vai sumir por completo.

Na legenda do vídeo publicado no Instagram, a filha do Xororó disse que estava programando a divulgação do seu show de despedida com os fãs de longa data. Mas sentiu que o momento deveria ser ressignificado e resolveu transformar toda a renda em doações para o estado:

Eu estava com tudo pronto pra divulgar minhas duas últimas apresentações antes de uma pausa por tempo indeterminado na minha agenda de shows. (Calma, não vou sumir completamente!) Era pra ser apenas uma espécie de show de despedida com os meus fãs de longa data. Mas meu coração pediu pra ressignificar este momento. Por isso, esse abraço sonoro no meu público vai ser transformado em doações aos nossos irmãos que estão precisando MUITO de nossa ajuda.

O evento acontecerá nos dias 15 e 16 de junho e as vendas abrem a partir da próxima sexta-feira, dia 10. Será no Espaço Unimed, perto da estação Palmeiras-Barra Funda, em São Paulo. A compositora também pede para quem não conseguir ir aos shows ajudar de outras maneiras:

Quem não puder ir ao show, procure outras formas de ajudar, de doar, tá bem? E desde já, agradeço a cada um de vocês. Sintam meu abraço!

Sandy ainda recebeu inúmeras mensagens de carinho dos fãs e famosos elogiando a atitude e lamentando sua pausa. Dentre eles, Xororó, seu pai deixou um comentário parabenizando a atitude da filha:

Que demais minha filha!

E aí, sentirão falta da cantora?