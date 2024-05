Dia das Mães injeta R$ 143 mi no comércio do Grande ABC

O Dia das Mães, que é considerada a segunda melhor data para o comércio – atrás apenas do natal – vai movimentar R$ 143 milhões nas cidades do Grande ABC. Com preço médio de presente estima do em R$ 185,40. As roupas são os itens preferidos e o pagamento será feito preferencialmente com cartão à vista.

Os dados foram levantados pelo CIM (Centro de Inteligência de Mercado) da Strong Business School. E mostram que 70% dos consumidores planejam realizar pelo menos uma compra até domingo.

Entre os itens preferidos para presentear as mães estão os vestuários, que inclui peças de roupa, acessórios, calçados, com 25,1%, seguido dos perfumes e cosméticos (23,4%), flores (11,8%), joia e bijuteria (9,2%), cestas de café/doces (5,3%) e livros (3,6%).

Presentes de maior valor, como celulares, aparelhos eletrônicos e viagens, terão menor participação no conjunto de itens preferidos. Já peças de cozinha continuam configurando na lista de presentes com 2,7% de intenção de compra, acima de eletrodomésticos que ficou em 1,8% da escolha dos entrevistados. Cerca de 8% de consumidores ainda não havia definido o que comprar até o fechamento da pesquisa.

Enquanto 47,9% dos consumidores revelaram que planejam gastar o mesmo valor por presente em relação ao ano passado, outros 43,8% afirmaram que estão dispostos a pagar um preço médio mais elevado neste ano.

Os consumidores revelaram disposição a pagar um preço médio de R$ 185,40, por presente neste Dia das Mães. Aproximadamente 47% revelaram estarem disposto a pagar até R$ 150 por presente, e outros 30% dos consumidores um preço médio entre R$ 151 e R$ 200. Como era de se esperar, uma frequência menor de consumidores, 3% têm disposição de pagar preços médios acima de R$ 501. Com relação ao gasto total planejado com a compra de presentes, os entrevistados disseram estar dispostos a gastar um montante médio de R$ 286.

Pouco mais de 25% deverão gastar até R$ 100. Outro 30% aproximadamente deverão gastar entre R$ 201 e R$ 200. Uma proporção maior, de pouco mais de 35%, deverão gastar entre R$ 200 e R$ 500 com a compra de presentes.

Os pagamentos com cartão de débito e de crédito a vista deverão responder por pouco mais de 55% das vendas. Na outra ponta, pouco menos de 9% deverão utilizar dinheiro. Apenas 15,2% dos consumidores vã fazer as compras via cartão de crédito parcelado.

Os shoppings serão o lugar escolhido por 35% das pessoas que pretendem presentear, seguido pela internet e plataformas digitais (29%) e comércio no centro da cidade (22%). Fatores como comodidade, variedade, segurança, entre outros, influenciam de maneira determinante as preferências dos consumidores no quesito local de compra.



À MESA

O Dia das Mães também movimenta o setor de alimentação, principalmente pelo tradicional almoço em família. Para quase 50% dos entrevistados, a refeição será realizada na própria casa. Para outros 35%, na casa de parentes e amigos, e cerca de 15% planejam almoçar em restaurantes.

A maioria dos entrevistados deverá gastar com o almoço o mesmo que no ano passado. Para aproximadamente 20% os gastos serão maiores. O gasto médio planejado será de R$ 344. Contudo, destaca-se que para 30% o gasto planejado deverá ficar entre R$ 301 e R$ 500. Outros 50% deverão gastar entre R$ 100 e R$ 300 com o almoço.