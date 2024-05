Alunos em risco

Oito meses depois de figurar no noticário nacional com a morte de aluna de 5 anos, que foi atingida por galho que caiu de árvore enquanto brincava no parquinho de um dos colégios de sua rede, São Bernardo parece não ter aprendido a lição. Reportagem publicada nesta edição do Diário mostra que os pais e os estudantes da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Claudemir Gomes do Vale, no bairro Montanhão, em São Bernardo, têm vivido momentos de apreensão por causa de vazamentos na caixa d’água instalada no pátio da instituição. Interditado pela Defesa Civil, mas sem nenhuma barreira que impeça o acesso das crianças, o equipamento segue oferecendo riscos de acidente.

A caixa d’agua da Emeb está obstruída desde 19 de abril, o que evidencia o grau de comprometimento da estrutura, mas pelo menos até ontem a Prefeitura de São Bernardo não havia realizado qualquer intervenção para afastar a possibilidade de um acidente – que pode ter consequências sérias. Segundo informações colhidas no colégio, a administração são-bernardense não estipula prazo para conserto. De acordo com relatos colhidos com funcionários do estabelecimento educacional, as crianças, que cursam do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, são obrigadas a passar perto da construção diariamente e não respeitam as faixas de delimitação colocadas para preservar o espaço. O perigo é iminente.

Imaginava-se que a lamentável morte da pequena Isadora Custódio, 5 anos, na Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Lauro Gomes, no bairro do Rudge Ramos, em 11 de setembro de 2023, fosse desencadear em São Bernardo amplo programa de prevenção de acidentes nas unidades educacionais da rede, de modo a evitar a hipótese da repetição de episódios daquele porte. Vê-se agora, todavia, que nada foi feito pela administração, e alunos, professores e funcionários do ensino são-bernardense seguem expostos aos riscos de acidentes graves. O que será que o prefeito Orlando Morando (PSDB) espera para tomar providências na unidade do Montanhão? Uma nova tragédia?