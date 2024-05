Bolsas da Europa operam em alta, sustentadas por balanços positivos

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 08/05/2024 - As bolsas europeias operam majoritariamente em alta na manhã desta quarta-feira, sustentadas por balanços positivos, enquanto investidores também avaliam dados econômicos e a perspectiva da política monetária.

Por volta das 6h20 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,38%, a 515,99 pontos.

Maior cervejaria do mundo, a AB InBev agradou em receita e volume de vendas no primeiro trimestre. No horário acima, a ação da empresa - que controla a brasileira Ambev - avançava 5% em Bruxelas.

Já a da Siemens Energy saltava quase 13% em Frankfurt, após a companhia de energia alemã voltar a lucrar e ampliar projeções para o ano.

No noticiário macroeconômico, a produção industrial da Alemanha caiu 0,4% na comparação mensal de março, mas analistas previam queda maior.

Em relação à política monetária, o BC da Suécia, o Riksbank, cortou hoje seu juro básico em 25 pontos-base, a 3,75%, e sinalizou que poderá reduzi-lo mais duas vezes durante a segunda metade do ano. O Riksbank é apenas o segundo BC de uma economia rica e desenvolvida a iniciar um ciclo de relaxamento monetário após o salto inflacionário pós-pandemia de covid-19. O primeiro foi o BC da Suíça, em março.

O Banco da Inglaterra (BoE) define seu juro amanhã (09), mas não há expectativa de mudança. O Banco Central Europeu (BCE), por sua vez, continua preparando o terreno para anunciar seu primeiro corte de juros em junho, visto que a inflação da zona do euro parece estar se encaminhando para a meta oficial de 2%.

Às 6h35 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,43%, a de Paris avançava 0,97% e a de Frankfurt ganhava 0,53%. Já as de Madri e Lisboa tinham altas de 0,37% e 0,68%, respectivamente. Exceção, a de Milão caía 0,19%.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires