Banrisul mantém operações no RS e ainda não tem estimativa de impactos com enchentes

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) informou nesta terça-feira, 7, que, em meio ao desastre climático no estado, segue "completamente operacional e com plena disponibilidade" em seus diversos canais de relacionamento com o cliente, seja digital ou em agências físicas.

Em comunicado publicado na noite desta terça-feira, 7, o Banrisul diz que tem envidado os melhores esforços para reativação da estrutura de atendimento presencial nas localidades mais duramente atingidas pelas fortes chuvas dos últimos dias.

A instituição afirma que também tem adotado ações e medidas de apoio aos clientes que foram afetados. Contudo, não especificou quais ações.

De acordo com o Banrisul, o evento climático não provocou impactos patrimoniais (ativos imobilizados) relevantes e que, apesar da atuação predominante no Rio Grande do Sul, ainda não é possível estimar os impactos nos negócios da companhia.