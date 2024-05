Haddad terá reunião no Planalto com Casa Civil e bancos públicos hoje

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deve se reunir nesta terça-feira, 7, às 19h, com a Casa Civil e bancos públicos no Palácio do Planalto. O tema da reunião não foi confirmado até o momento, mas ontem Haddad disse que a equipe econômica irá propor a criação de linha de crédito às famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

O encontro deve ter representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). A agenda do ministro ainda previa sua participação em reunião ministerial promovida pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), às 18h, para tratar da política industrial, apurou o Broadcast. Haddad, contudo, ainda não deixou o prédio do Ministério da Fazenda.