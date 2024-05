Neymar Jr. envia avião com recursos ao Rio Grande do Sul: Ajudar nunca é demais

Nesta terça-feira, dia 7, o jogador de futebol Neymar Jr. publicou em seu Instagram uma sequência de fotos da sua equipe organizando um avião com recursos e alimentos para ser enviado ao Rio Grande do Sul.

Na legenda, o atacante diz que não costuma compartilhar nas redes sociais suas boas ações, porém ele acredita que dessa vez é importante para incentivar o povo a ajudar.

Momento delicado que o nosso Brasil está passando e ajudar NUNCA é demais, independente da sua condição financeira, o que importa é o que você carrega no coração. Não gosto e não curto postar tudo que faço ou ajudo, porque quem faz... Faz pelo coração e não por engajamento. Então, este post é para incentivar ainda mais as pessoas a ajudarem. Desde já agradeço aos pilotos das minhas aeronaves e todas as pessoas envolvidas. Tô aqui de longe orando para que tudo volte ao normal? Meu pai está cuidando e dando todo auxílio possível.

Com poucos minutos da postagem, diversos famosos comentaram parabenizando o camisa 10 pela atitude e elogiando a iniciativa. Dentro deles, a influenciadora e apresentadora do Podcast PodDelas, Tata Estaniecki, comentou na publicação de Neymar agradecendo a ajuda ao estado. Ela também está ativa em suas redes sociais compartilhando informações ao público e movimentando arrecadações e ajuda ao Rio Grande do Sul.

Obrigadaaaaaa, escreveu ela adicionando emojis de coração.

Para quem não sabe, o estado vem passando por uma série de tempestades que desencadeou em enchentes, as quais fizeram com que diversas famílias perdessem suas casas e todas as suas coisas. Nessa situação, diversos influenciadores e famosos se movimentaram para ajudar! Você que lê o ESTRELANDO já deve ter visto nomes como Luísa Sonza e Whindersson Nunes, e agora mais nomes vão aparecendo!

E aí, o que acham dessas atitudes?