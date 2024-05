Alerta contra a gripe

Somente 30% do público-alvo no Grande ABC protegeu-se contra a Influenza após 42 dias de vigência da campanha nacional de vacinação. É frustrante notar que a população pouco aprendeu sobre a importância da imunização mesmo diante dos benefícios obtidos na tragédia sanitária da Covid-19, da qual o mundo só saiu graças às doses salvadoras. Com índices estagnados no caso da gripe comum, cujos efeitos não devem ser subestimados, especialmente em idosos, torna-se imprescindível que as autoridades das sete cidades promovam ação urgente para reverter o quadro. Unidades de saúde já começam a dar sinais de superlotação devido ao aumento dos casos da doença. É preocupante.

Os riscos associados à baixa imunização são evidentes e multifacetados. Além de colocar em risco a saúde individual de milhares de pessoas, a falta de cobertura vacinal adequada pode sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde já pressionado por outras epidemias, como a de dengue – o Grande ABC, a propósito, já soma 18 mortes causadas pela picada do mosquito Aedes aegypti, segundo dados mais recentes do Painel de Controle da Doença SES (Secretaria Estadual de Saúde). Hospitais e unidades de saúde começam a enfrentar aumento repentino de casos de gripe, resultando em falta de leitos e recursos para atender à demanda. Não se pode desconsiderar a força do vírus Influenza.

É indispensável que as autoridades intensifiquem campanhas de conscientização e ampliem os pontos de vacinação, facilitando o acesso da população às doses necessárias. Além disso, urge mobilização da comunidade, incentivando familiares, amigos e colegas a se preservarem. O zelo não é apenas para si mesmos, mas também àqueles de seu redor. A colaboração de todos é essencial para conter a propagação da gripe e preservar a saúde coletiva. Diante do atual contexto de desafios, proteger-se contra a Influenza é medida fundamental. Ninguém tem o direito de pôr o bem-estar de toda a sociedade em risco por negligenciar o cuidado contra doenças que podem ser evitadas com uma simples vacina.