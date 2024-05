Sindicato dos Metalúrgicos se mobiliza pelo Sul do País

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC iniciou campanha de arrecadação para ajudar as vítimas das enchentes do Sul do País. Até o fim da semana a institutição estará recebendo itens básicos de higiene, cobertores, roupas e alimentos.

“O Rio Grande do Sul vem sofrendo diversos problemas de enfrentamento às tragédias causadas pela chuva no Estado e por isso, o sindicato inicia nessa semana uma campanha de solidariedade e arrecadação para os companheiros e companheiras do Sul”, diz o comunicado da entidade.

“Serão arrecadados na Sede do sindicato e nas regionais de Diadema e Ribeirão Pires. A união da classe trabalhadora é fundamental nesse momento!”, complementa a nota.

"A mudança climática não é uma questão de futuro, mas sim do presente. E um dos principais valores do nosso sindicato é a solidariedade”, afirmou o presidente Moisés Selerges.