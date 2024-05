Palavra do Leitor - 7 de maio de 2024

Saúde pública

Por que vereadores, deputados estaduais e federais, prefeitos, governadores, secretários e ministro da Saúde e até o presidente da República, todos portando o cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), não passam por consulta nos postos do SUS? Todos terão que ter muita paciência, pois também estarão sujeitos a até três meses de espera. Não poderão estar carentes das medicações de alto custo e, mesmo em estado grave, não devem morrer antes de serem atendidos. Com essa gama de negligência, seria mais apropriado que, ao invés de Sistema Único de Saúde, o nome fosse alterado para Oficina de Saúde para Consertar Gente. Essa exposição pode até parecer exagerada, demagógica ou irônica, porém é a realidade que acomete muitos seres humanos.

Cecél Garcia

Santo André

Mauá

A administração do prefeito Marcelo Oliveira vem aumentando a popularidade. Quem bate papo nos comércios comenta as obras realizadas. Quando se fala em saúde, destacam-se as UBSs do São João, Itapark, e, em breve a nova UPA do Santa Lídia. Quando a resenha vai ao esporte, comentam do gramado sintético no campo do Itapeva, do Ginásio Vila Vitória, do Ginásio do Vila Assis e do Complexo Esportivo Celso Daniel. E, olhando quatro anos atrás, a cidade era só vergonha. A suspeitas de corrupção, a administração endividada, os carros da GCM sendo recolhidos por falta de pagamento... um caos. A péssima administração atrasou o desenvolvimento do município porque Marcelo Oliveira ficou dois anos de seu mandato dependendo só de emenda parlamentar dos deputados federais e dos parlamentares da Assembleia Legislativa. E o atual deputado estadual Atila Jacomussi, que foi prefeito (janeiro de 2017 a dezembro de 2020), não trouxe nenhum real para ajudar a nossa Mauá.

Eduardo Furtado

Mauá

Porsche



Como eu sempre digo, a impunidade só faz crescer a violência. O empresário e filhinho de mamãe Fernando Sastre Filho tem em sua vasta ficha no Detran nada mais nada menos que 53 infrações de trânsito nas costas e, destas, 42 por excesso de velocidade em seis anos de habilitação. Já foi autuado por participar de um racha na Av. Paulista em 2020. Uma continha básica mostra que este sujeito teve nove infrações de trânsito por ano, até cometer este bárbaro crime depois de beber, sem contar o que deve ter aprontado quando ainda era dimenó. As imagens das câmeras dos policiais que atenderam a ocorrência mostram ele nas câmeras com aquela cara de b... dizendo que se envolveu num acidente horrível. Foi ele quem provocou o acidente, mais nada e nem mais ninguém. Por que estes policiais o liberaram daquele acidente fatal? Até quando nossas autoridades vão ser coniventes com quem tem dinheiro? Mais de um mês para esse sujeito ser preso após três pedidos de prisão rejeitados. Quantos dias será que ficará no xilindró? Quantos inocentes ainda vão morrer por conta de nossa falha (in) justiça todos os dias? Será que o dinheiro sempre vai falar mais alto?

Mauri Fontes

Santo André

Madonna

O ‘karaokê da Madonna’ – duas horas de playbacks que aviltam o trabalho dos músicos –, em Copacabana, no Rio, incensado pelos adeptos da cultura woke, não passa de versão século XXI do Barnum & Bailey’s, “circo de horrores” do século XIX. Quando no futuro os livros de história mencionarem os estertores e a decadência do politicamente correto no contexto da pós-modernidade, com a ascensão e o domínio da direita e do conservadorismo, Madonna será lembrada como a artista decadente que dublava a si mesma, enquanto a cultura woke agonizava e era expurgada do mundo.

Túllio Marco Soares Carvalho

Belo Horizonte (MG)