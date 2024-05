Atalanta vence a lanterna Salernitana e mantém esperanças de disputar a Liga dos Campeões

A Atalanta manteve as esperanças de disputar a próxima Liga dos Campeões, ao vencer, fora de casa, nesta segunda-feira, a Salernitana, de virada, por 2 a 1, em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Italiano.

Com a vitória, o time de Bérgamo chegou aos 60 pontos, em quinto lugar, quatro atrás do Bologna, primeiro time com vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, mas com um jogo a mais para disputar. Já a Salernitana ratificou sua condição de pior time da competição, ao ficar com apenas 15 pontos, na última colocação.

Tchaaouna, aos 18 minutos de jogo, abriu o placar para a Salernitana. Os gols da Atalanta só saíram na etapa final. Scamacca, aos 12, e Koopmeiners, aos 18, garantiram a vitória de virada.

Em outro jogo desta segunda-feira, Udinese e Napoli empataram por 1 a 1, em Údine. Osimhen fez o primeiro gol do jogo, aos seis minutos do segundo tempo para os napolitanos. O empate dos anfitriões saiu aos 47, com Success.

O Napoli é apenas o oitavo colocado, com 51 pontos, enquanto a Udinese, com 30, ocupa o 18º lugar e briga para fugir do rebaixamento.