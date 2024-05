Dorival convoca para amistosos pré-Copa América na sexta; seleção fará aclimatização em Orlando

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) revelou nesta segunda-feira o planejamento da seleção para os últimos amistosos e a disputa da Copa América, nos Estados unidos, em junho. Nesta sexta-feira, o técnico Dorival Júnior vai anunciar os convocados, que se apresentam a partir do fim do mês para treinos e aclimatização em Orlando, na Flórida.

Antes de estrear na Copa América, com largada prevista para dia 20 de junho, a seleção brasileira testa forças no dia 8 de junho contra o México, no Kyle Field, em College Station, no Texas, Já o segundo amistoso está agendado para o dia 12, diante dos Estados Unidos, no Camping World Stadium, em Orlando.

"O objetivo é justamente divulgar toda a nossa programação da seleção principal para deixar todos informados sobre tudo que se planejou visando uma excelente Copa América para o Brasil", afirmou o Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Brasileiras Masculinas, ao divulgar o esquema do Brasil.

Os convocados que atuam na Europa vão se apresentar para Dorival Júnior no dia 30 de maio. Já os jogadores de equipes nacionais começaram a treinar na Flórida apenas no dia 3 de junho.

"Escolhemos Orlando para ser nossa base no período de treinamento por uma questão estratégica, que foi entendido e apoiada pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues. Com essa base fixa, acreditamos que teremos as melhores condições de preparação", completou Rodrigo Caetano..

Neste período de atividades agendado para Orlando, o Brasil treinará no ESPN Wide World of Sports, um dos maiores complexos de esportes do mundo. A delegação ficará hospedada no Four Seasons Resort Orlando.

O time embarca no dia 6 de junho para o amistoso com o México, no Texas, e retorna dia 9 a Orlando, quando se dedicará ao duelo com os americanos e depois para a estreia na Copa América, diante da Costa Rica, dia 24. O jogo ocorre no SoFi Stadium, em Inglewood, próximo a Los Angeles, na Califórnia.

Dia 25 nova viagem. A seleção embarca para Las Vegas, já mirando o Paraguai, no dia 28 de junho, no Allegiant Stadium. A despedida da fase de grupos será em Santa Clara, no Levi's Stadium, também na Califórnia, dia 2 de junho.