Conab começa a enviar cestas básicas para desabrigados no Rio Grande do Sul

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) informou que as primeiras 1.500 cestas de alimentos para famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul começam a chegar ao Estado amanhã, 7. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) destinou R$ 8,39 milhões para compra inicial de 52 mil cestas de alimentos para o Estado. "O Ministério está mobilizando mais R$ 7 milhões para aquisição de outras 45 mil cestas de alimentos, totalizando 97.000 unidades para distribuição aos municípios gaúchos em situação de emergência reconhecida pelo governo federal", disse a estatal em nota.

As primeiras 2.000 cestas serão destinadas a cozinhas solidárias que, neste momento, têm estrutura para preparar a comida. Pelo cronograma de entrega, quarta-feira (8), mais 3.000 cestas chegam à Unidade Armazenadora da Conab, em Canoas, onde os alimentos vão ficar depositados para posterior distribuição aos municípios.

Cada cesta tem arroz (10 kg), feijão carioca (3 kg), leite em pó integral instantâneo (2 kg), óleo de soja (900 ml), farinha de trigo (1 kg) ou farinha de mandioca (1kg), macarrão espaguete comum (1 kg), fubá de milho (1 kg), açúcar cristal (1 kg), sardinha em óleo comestível (500 g) e sal refinado e iodado (1 kg).