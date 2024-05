Em reunião com chanceler argentina, Borrell reitera compromisso de concluir UE-Mercosul

O Alto Representante da União Europeia, Josep Borrell, se reuniu nesta segunda-feira, 6, com a ministra das Relações Exteriores da Argentina, Diana Mondino, país que chamou de um "importante parceiro" do bloco. Em sua conta na rede social "X", o diplomata afirmou que foram abordadas a agenda bilateral, as reformas econômicas e as oportunidades de investimento e comércio. "Reiteramos o nosso compromisso de concluir o acordo UE-Mercosul e de apoiar firmemente a Ucrânia", disse o espanhol.

Segundo comunicado da chancelaria argentina, Mondino reiterou que a assinatura do acordo Mercosul-UE é uma prioridade para o governo e espera que a UE também esteja comprometida com uma rápida conclusão das negociações.

"Após a sua viagem à China e França, a ministra das Relações Exteriores Diana Mondino chegou a Bruxelas, e manteve diversas audiências de trabalho com autoridades da UE com o objetivo de expressar o firme compromisso da Argentina em aprofundar a sua relação com a UE e os seus países membros", disse a publicação.

A chanceler se reuniu ainda com o secretário-geral adjunto para Assuntos Políticos e Política de Segurança da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Boris Ruge, a quem reafirmou o interesse da Argentina em se tornar Parceiro Global da Organização. "Com o objetivo de estabelecer uma relação mutuamente benéfica no quadro de um sistema internacional estável onde a paz e a segurança não sejam ameaçadas", afirma o comunicado.