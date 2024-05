Pedro Scooby chega ao Rio Grande do Sul com amigos para resgate de vítimas de enchente

A enchente no Rio Grande do Sul está entre um dos assuntos mais comentados do momento na internet e alguns famosos estão se movimentando para arrecadarem dinheiro para resgatar as vítimas afetadas. Pedro Scooby, por exemplo, se juntou a amigos para montar um grupo de surfistas profissionais e todos viajaram para o estado no extremo sul do Brasil.

Os atletas conseguiram se reunir em carros e jet skis para ajudarem nas buscas por vitímas. Scooby passou mais de 20 horas no carro com Iankel Noronha, Lucas Chumbo, mais conhecido como Chumbinho, Michelle Bouillons e Reyzinho Duarte. Na manhã desta segunda-feira, dia 6, o grupo chegou ao estado e já estavam em contato com os responsáveis para entender qual a área mais crítica, como contou Pedro no Instagram:

- Depois de mais de 20 horas de viagem, a gente está chegando. Tem muita gente mandando informação, toda hora alguém manda algum lugar. Eu sei, a situação é muito crítica, mas a gente está conversando com muita gente para entender o lugar mais crítico para a gente ir. Daqui a pouco vamos colocar os jet skis na água. [...] Tem cinco carros e cinco jet skis e tem mais gente chegando se mobilizou. [...] A gente conseguiu trazer os melhores pilotos do mundo de jet ski para salvar essas vidas.