Maíra Cardi se posiciona após ser criticada por não falar sobre enchentes do Rio Grande do Sul

Maira Cardi se envolveu em mais uma polêmica. Após aconselhar e falar de relacionamentos, a influenciadora foi criticada por não comentar sobre o desastre natural que aconteceu no Rio Grande do Sul.

No Instagram, Maira comentou sobre como ela entende que deve ser um casamento:

- Se fosse a quatro anos atrás eu diria: se separa e vai ser feliz! Após conhecer Deus, tudo mudou! Primeiro que a gente não casa para ser feliz, a gente casa para evoluir, aprender, trocar e ensinar e fazer feliz. Casamento é igual filho, não dá para devolver para ninguém, é seu para sempre e pronto. Precisa cuidar e regar todos os dias, antes do amor do seu casamento ir embora, foram antes o respeito e a admiração. Ainda se eu fosse traída, que é o único motivo que a Bíblia dá permissão para o rompimento, ainda assim eu tentaria muito, muito antes do fim. Só tomaria a decisão da separação após dar milhares de chances e orar muito e ainda assim o meu marido não mudasse de comportamento. Nada para Deus é impossível, mude primeiro, seu marido ainda está aí, o resgate, ele ainda é seu.

Após receber muitos comentários sobre sua fala, Cardi decidiu se posicionar e revelar que fez doação através de um amigo, Whindersson Nunes. A influenciadora contou que também está rezando para que dê tudo certo no sul do país.

- Resolvi fazer por ele porque confio. Tá muito difícil de agradar, de verdade. Primeiro que a gente é ser humano, não é máquina. Depois que, enfim, vamos orar. Eu vou orar.