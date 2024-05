MC Binn faz piada sobre o affair entre sua prima e Lucas Buda

Desde o final de abril, o relacionamento de Lucas Buda e Nina Capelly foi protagonista de fofocas. Para quem não sabe, os dois confirmaram o affair e publicaram em suas redes sociais alguns vídeos juntos, que geraram críticas vindas dos internautas.

Dessa vez, quem entrou na discussão foi o próprio primo da Nina, MC Binn, que brincou com o amigo devido à situação. O cantor estava no carro ouvindo a música Quer Voar, do Matuê, e foca no Buda quando a frase c***r de prima aparece, ambos caem na risada, assim como todos presentes ali.

Após especulações da internet, a prima de Binn confirmou que se envolveu com ele porque estava apaixonada, não por interesse. No entanto, ela já o criticou nas redes sociais por ter parado de respondê-la e diz que sua ex-esposa, Camila Moura, estava certa:

- Agora simplesmente ele parou de me responder porque eu postei um vídeo desejando boa sorte pra ele. Razão tinha a Camila, né? Inclusive, eu espero que a pílula do dia seguinte funcione.

Eita! Parece que o Buda não tem muita sorte no amor mesmo!