Rumo paralisa parcialmente Operação Sul por conta de chuvas no RS

A Rumo informou nesta segunda-feira, 6, que, após eventos climáticos extremos que atingiram o estado do Rio Grande do Sul nos últimos dias, a Operação Sul da companhia foi parcialmente afetada no Estado. Segundo a empresa, a circulação de trens neste momento está parcialmente interrompida na região e os danos aos ativos ainda estão sendo devidamente mensurados.

"Com base em uma avaliação inicial, não se espera desvios materiais dos resultados estimados para o ano de 2024", afirma a Rumo.

A companhia ressalta que a prioridade é garantir a segurança dos colaboradores e de suas famílias, assim como das operações na região. "Todo o time da Rumo se solidariza com a população do Rio Grande do Sul", diz.