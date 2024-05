Rei Charles III dará presente de aniversário modesto ao Príncipe Archie

Nesta segunda-feira, dia 6, o Príncipe Archie está completando cinco anos de idade. Segundo informações do jornal Daily Mirror, espera-se que o filho do Príncipe Harry e Meghan Markle ganhe um presente modesto do Rei Charles III.

Apesar de não encontrar o netinho pessoalmente parar comemorar a data, uma vez que ele mora nos Estados Unidos com os pais desde que o duque e a duquesa de Sussex abandonaram seus deveres reais, o monarca supostamente enviará um cartão e um presente feito à mão. O motivo de ser algo mais modesto seria o fato de que Meghan prefere que o filho ganhe coisas simples e caseiras. O especialista real Tom Quinn disse ao veículo:

- Houve até rumores de que ele enviaria uma de suas próprias aquarelas para Archie como presente, já que Meghan adora presentes caseiros e não gosta de presentes caros e extravagantes. Mas o rei Charles e sua equipe estão desesperadamente preocupados que tudo o que o rei enviar ao seu neto possa ser mal interpretado por Harry e Meghan. Charles deu ao príncipe George um lindo balanço feito à mão gravado no assento com o nome de George, mas Harry disse a ele repetidamente que esse tipo de presente é grandioso demais para Archie.

Além disso, também é esperado que Charles tente ligar a Harry para parabenizar Archie, apesar de não ser o maior fã de videochamadas.

- O rei Charles não gosta de novas tecnologias, mas está desesperado para manter contato com seus netos do outro lado do Atlântico, então certamente ligará para Harry e desejará feliz aniversário a Archie. Charles tem perguntado sobre videochamadas, mas segundo seus assessores, ele se sente incomodado com a ideia. Se ele fizer um telefonema normal para Harry, significa que poderá conversar rapidamente com Archie sem a necessidade de falar com Meghan, uma perspectiva que o enche de pavor.