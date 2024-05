Maisa Silva rebate internauta após receber crítica sobre seu cabelo: É só lavar que ele volta

Ela habla mesmo! No último domingo, dia 5, a atriz e apresentadora Maísa Silva publicou em suas redes sociais fotos com sua cachorra no X, antigo Twitter. O que era para ser fofo e descontraído gerou desconforto em alguns seguidores, que ficaram bravos por ela aparecer sem seu cabelo natural.

Para quem não sabe, Maísa tem cabelo cacheado natural e compartilha em suas redes sociais todo o cuidado que tem com ele. Ela assumiu seus cachos em 2021 e dividiu todo o processo de transição com os fãs e segue fazendo isso até os dias atuais.

Assim como qualquer influenciadora digital, muitos de seus seguidores se baseiam nela e nos seus cuidados pessoais para incluir em sua rotina. Dessa vez, a apresentadora foi alvo de críticas por ter indicado um óleo de cabelo e depois aparecer com ele liso. No entanto, a atriz não deixou baixo e respondeu o comentário do internauta:

Relaxa, eu trabalho com meu cabelo também. É só lavar que ele volta.

A prima mais famosa e amada desse Brasil já trabalhou em projetos como Carrossel, Carinha de Anjo e De volta aos 15. Ela também é conhecida pelo público desde criança, quando ainda participava do programa do Silvio Santos, por conta do seu humor irônico e sincero. Parece que a apresentadora não perdeu sua essência e manteve essa postura até os dias atuais, não é mesmo?