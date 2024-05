Morando em Gramado, irmã de Cristiano Ronaldo presta ajuda à população do Rio Grande do Sul após enchentes

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, usou as redes sociais para contar que conseguiu chegar em casa em Gramado, no Rio Grande do Sul, após uma viagem para Dubai. A cantora, de origem portuguesa, é casada com um empresário brasileiro e redirecionou os esforços de sua equipe para ajudar as pessoas desabrigadas pela enchente no estado.

Em um desabafo, ela falou sobre o perrengue para chegar em casa:

Estamos a caminho de Caxias do Sul. Além do meu voo de 14 horas, fiz escala em Santa Catarina. O aeroporto de Porto Alegre está fechado por tempo indeterminado. Depois foram sete horas na estrada até chegar em casa. Estradas cortadas, limitação até chegar na Serra Gaúcha...

E continua:

Mas o que é isso [seu relato] comparado a isso [a mobilização] e com a dor de quem perdeu tudo ou quase tudo? De coração quentinho. [...] Poderia ter ido para um hotel. Poderia ter ido num voo privado... a cabeça, quando deita na almofada, deve estar de consciência leve, e a minha está. Não consigo salvar o mundo. Gostaria, mas não consigo.